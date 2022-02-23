РФ нужен проктолог: Дудь и Невзоров раскритиковали российскую власть

Известный российский журналист Юрий Дудь раскритиковал власть своей страны из-за нового витка агрессии в сторону Украины.

Этому он посвятил большой пост в Instagram, в котором сначала сравнил уровень жизнь в Норвегии и РФ.

— Когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие. И это мы еще не были на границе: в интернете много сравнений норвежского Киркенеса с нашими Заполярным или Никелем, — отметил журналист.

Также он, намекая на президента России, заявил, что император увлекся историей.

— Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает, — заявил Юрий Дудь.

По его словам, вся эта свита принимает решение не ради благополучия российских городов, а ради собственного достатка.

— Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2*2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, ох*****т и спросят: Пап, ну а ты-то тогда чего? – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал, — отметил Дудь.

Кроме того, он процитировал лидера группы Animal Джаz Александра Красовицкого. Ранее журналист записывал с ним интервью.

— Отвечая на вопрос: Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?, – он ответил: Жесть. Трагедия. И чувство вины, — написал журналист.

Также не стал оставаться в стороне и другой российский журналист Александр Невзоров. Он заявил, что РФ нужен проктолог, чтобы достать ее оттуда, куда засунул ее Путин.

— Если бы президентом России стал электрик, всюду были бы провода и лампочки. Ей потребовались бы новые подстанции и высоковольтные линии. Если бы им стал пекарь, то множились бы булочные и кондитерские, благоухало бы сдобой, а России понадобились бы новые элеваторы и хлебокомбинаты. Но президентом стал чекист – и теперь стране срочно требуется проктолог, который попытается ее вытащить, — отметил Невзоров.