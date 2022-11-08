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Конец долгим спорам: Шакира получила опекунство над детьми от Жерара Пике

8 ноября 2022, 16:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Шакира и Пике
Источник: Getty Images

Шакира получила полную опеку над двумя детьми от Жерара Пике. После расставания пара смогла достигнуть соглашения после 12-часовой встречи в присутствии адвокатов.

На фоне этого певица собирается переехать в Майами — это случится уже в следующем году.

Известно, что Жерар пошел на уступки своей бывшей жене, и теперь 9-летний Милан и 7-летний Саша будут жить во Флориде с матерью.

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Известно, что переговоры об опекунстве длились аж до самого утра, и местные газеты назвали их напряженными.

— Дети проведут Рождество в Барселоне, но как только начнется 2023 год, футболист попрощается и принесет болезненную жертву, чтобы подростки не испытали болезненную разлуку родителей. Жерар сможет пересечь Атлантический океан в любой момент, чтобы увидеть своих детей, — сообщает испанская газета La Vanguardia

Впрочем, футболисту есть кому плакаться — он до сих пор с 23-летней Кларой Чиа, которая разрушила его с Шакирой брак.

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Совсем недавно, после его громкого заявления о завершении карьеры, Жерар был замечен в объятиях его новой девушки.

Ранее Шакира рассказала о расставании с Пике — артистка заявила, что разрыв с возлюбленным дался ей тяжело, поэтому она хранила молчание и все обдумывала. Звезда сначала пыталась оградить детей от этого.

Источник
Daily Mail
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