Российскую киберспортивную команду дисквалифицировали с турнира по игре Dota 2. Член команды VirtusPro нарисовал символ Z на мини-карте во время перерыва — с ним расторгли контракт.

Это произошло на турнире Dota Pro Circuit 2022 East Europe. Тогда российская команда VirtusPro играла против украинцев из Mind Games.

Во время перерыва между матчами, член VirtusPro Иван Москаленко под ником Pure нарисовал на мини-карте символ Z, который в нынешних реалиях практически во всем мире приравнивается к фашистской символике. После матча игрок извинился перед зрителями, и добавил, что якобы сделал это неосознанно.

Из-за дисквалификации команды, руководство VirtusPro расторгло контракт с Иваном.

— Любые поступки имеют последствия, были они при этом умышленными или нет. Virtus.pro на протяжении всей своей истории последовательно выступает против разжигания розни и ненависти в киберспорте. Клуб расторгает контракт с Иваном Москаленко за действия, недостойные профессионального игрока, — заявили в команде.

Сам игрок присоединился к команде недавно — он выступает в составе VirtusPro с ноября 2021 года.

Известно, что решение о дисквалификации было за Valve, которая и создала Dota 2. Организаторы турнира обратились к корпорации за консультацией, после чего заявила о дисквалификации.