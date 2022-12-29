Телеведущий и волонтер Сергей Притула признался, как переживает разлуку с семьей и рассказал, как говорит с детьми о войне.

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, жена Сергея Екатерина и их две дочери гостили у его мамы в Тернопольской области. В Киеве Притула остался с сыном Дмитрием. Говорит, тогда стоял вопрос о том, как вывезти его.

— Это не тяжелое, а правильное решение, поскольку судьба Киева на тот момент была никому не понятна. Мы с коллегами, кто был на фонде, понимали, что остаемся до победного конца, что и произошло. Но для меня, как для отца самое важное — безопасность моих детей, — сказал Сергей.

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Добавляет, ему трудно говорить о семье и отношениях на фоне всего ужаса, который переживают украинцы. Живет с убеждением, что какая-то история, когда публичные люди рассказывают о своей личной жизни, до 24 февраля была более уместна, чем сейчас.

— Сейчас есть семьи, в которых разрушились отношения из-за войны. Я понимаю, что есть семьи, где дети больше никогда не смогут обнять папу или маму. Есть семьи, где мама и папа больше не смогут обнять своего ребенка, — отметил Притула.

Также Сергей говорит, 14-летнему сыну Дмитрию не нужно было ничего объяснять о войне, поскольку он все сам понимает. Более того, в 2014 году ему было шесть лет, поэтому он растет параллельно с войной.

— Дима, например, последние несколько лет, когда я ездил в АТО или даже сейчас, когда мы ездим с конвоем, обычно этих несколько дней я старался не беспокоить жену или маму этой информацией, говорив им, что я на работе, а Дмитрий знал, где я. Это наша пацанячая история, — поделился Притула.

Говорит, Стефания еще ничего не понимает в силу своего возраста — сейчас ей один год. А пятилетняя Соломия познает все.