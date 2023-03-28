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Сергій Притула планував четверту дитину – війна внесла корективи

28 Березня 2023, 09:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергей Притула
Джерело: Сергій Притула

Телеведучий і волонтер Сергій Притула зізнався, що планував із дружиною Катериною Сопельник четверту дитину, проте повномасштабна війна внесла свої корективи.

За словами Притули, вони хотіли зачати дитину восени 2022 року. Від планів своїх Сергій не відмовляється, однак, вочевидь, переносить, оскільки задумувати будь-що на перед зараз важко.

– Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні – жовтні 2022 року. Звісно, ще не пізно. Але ср**а русня зі своїм грьобаним Путіним дуже сильно перебили всі плани. Відверто, мені дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі, ніж на два-три тижні. Місяць – максимум, – наголосив він.

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Нагадаємо, Сергій Притула є батьком трьох дітей. У нього дві доньки від дружини Катерини Сопельник і син від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

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