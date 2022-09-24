Сергій Бабкін висловився про псевдореферендуми та мовне питання

Співак Сергій Бабкін висловився про псевдореферендуми на окупованих територіях та мовне питання в Україні.

Своїми роздумами артист поділився в Instagram, зазначивши, що має безліч огиди до країни-терориста, ненависті та люті. Однак незважаючи ні на що, він пишається українцями, що опираються окупації та відмовляються брати участь у так званих референдумах.

– Скільки в цьому сміливості та гідності – чинити опір загарбникові, у небезпеці залишатися людиною, не зраджувати своїй країні. Молитвами та думками я з вами! Вірю, що дуже скоро все буде Україна, – зазначив Сергій.

Артист додав, що із захопленням помічає зараз усіх, хто хотів говорити українською, але не наважувався, проте сьогодні робить це із задоволенням.

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– Ми відокремлюємо з усього світу два кольори та їхнє поєднання. По всій Європі скрізь бачу наші прапори, не лише на концертах. Помічаю багатьох людей, у яких одяг із елементами синього та жовтого. Знаю, що для багатьох – це чітка позиція та величезна повага, що одразу показує, хто ти і з якої країни. І більше не виникає жодних питань, – наголосив Бабкін.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни співак разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми перебуває за кордоном. Музикант бере активну участь у благодійних концертах і допомагає наблизити перемогу України у війні.