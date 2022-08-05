Сейчас каждый украинец выражает любовь к своей стране, как может. Один из трендов — патриотический маникюр. Если вы находитесь в безопасности и можете посетить мастера ногтевого сервиса — почему бы и нет.

Несмотря на полномасштабную войну, необходимо радовать себя и отвлекать, а для модниц красивые ногти — залог хорошего настроения в тяжелые времена. Следует помнить, что каждый из нас делает то, что умеет. К тому же, сейчас как никогда важно строить планы на будущее, речь не идет о глобальных, но можно поддержать себя морально, запланировав и сделав маникюр в украинском стиле.

Факты ICTV подготовили подборку идей патриотического маникюра 2022, который вы можете сделать себе.

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Самый простой и традиционный вариант — покрытие в цветах флага Украины. Оно может быть как однотонным, так и с дизайном — сердечки, разнообразные геометрические фигуры, полоски или с добавлением цветов, пшеницы, государственных украинских символов.

Как видим — вариантов множество, и редко обходится одним однотонным покрытием. На ногти наносят даже карты Украины и фразы, которые приобрели большой смысл во время полномасштабной войны.

Главное — ваша фантазия и умение мастера.