Украинские звезды начали массово делать патриотические татуировки. Таким образом артисты демонстрируют любовь к родной стране, гордясь ее стойкостью и непоколебимостью перед “русским миром”.

Актер Евгений Кошевой набил несколько патриотических тату. На левом плече шоумена теперь красуется фраза из песни Коломийка покойного музыканта Кузьмы Скрябина — Той, хто любить Україну, мусить бути з нами.

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На предплечье у него появилась фраза — Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстримом.

Продюсер Елена Мозговая украсила свою правую руку тризубцем с мечом посередине. Рисунок дополнили красные цветы.

Появилось патриотическое тату и у рэп-исполнительницы Alyona Alyona. На правой ключице у артистки красно-черный колосок.

Блогерша Даша Квиткова тоже не отстала от тренда и сделала несколько патриотических тату. На запястье она набила две скрепки — в цветах флага Украины, переплетенные в форме сердца.

Под грудью блогерша сделала карту Украины в патриотических цветах.

Сестра певца Позитива (настоящее имя — Алексей Завгородний) Елизавета набила на бедре изображение Верки Сердючки, выкрикивающей Геть з України, москаль некрасівий.

Вратарь клуба Динамо и сборной Украины Денис Бойко также вошел в число тех, кто сделал патриотическое тату с начала полномасштабной войны. Спортсмен набил себе на ноге тату в виде герба, украшенного орнаментом.

Ранее мы писали, что в Украине тренд на патриотические тату. Украинцы набивают калину, подсолнухи и васильки на желто-голубом фоне и даже Байрактары.

Модными стали еще и надписи на теле – чаще всего набивают вільна, незламна, а также Україна на разных языках.

Психологи говорят, что люди делают татуировки, когда хотят рассказать свою историю. Это определенный якорь, свидетельствующий о новом жизненном этапе и принадлежности к определенной социальной группе.