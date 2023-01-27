Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Сценическая мама Верки Сердючки обнародовала редкое фото настоящей дочери

27 января 2023, 14:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вєрка Сердючка

Сценическая мама Верки Сердючки, которую играет Инна Белоконь, показала редкое фото своей настоящей дочери Яны. Сделала она это в честь ее дня рождения.

Снимок наследницы, которой 27 января исполняется 23 года, Инна обнародовала в Instagram — он является закрытым от лишних глаз.

На кадре ее дочь позирует в черном мини-платье и загадочно смотрит вдаль. Волосы девушки уложены в легкие локоны, а образ дополнен аксессуарами.

Сейчас смотрят

Дочь Инны Белоконь

— Только счастья! С днем рождения, наша девочка, — написала Белоконь.

Стоит отметить, что Яна очень похожа на свою звездную маму. Она является единственной дочерью Инны и ее супруга Олега.

Читайте также:
Сценическая мама Верки Сердючки обнародовала редкое фото настоящей дочериПутин, чтобы ты сдох! Верка Сердючка заставила публику громко аплодировать

Теги
Вєрка Сердючка
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь