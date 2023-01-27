Сценическая мама Верки Сердючки, которую играет Инна Белоконь, показала редкое фото своей настоящей дочери Яны. Сделала она это в честь ее дня рождения.

Снимок наследницы, которой 27 января исполняется 23 года, Инна обнародовала в Instagram — он является закрытым от лишних глаз.

На кадре ее дочь позирует в черном мини-платье и загадочно смотрит вдаль. Волосы девушки уложены в легкие локоны, а образ дополнен аксессуарами.

Сейчас смотрят — Только счастья! С днем рождения, наша девочка, — написала Белоконь. Стоит отметить, что Яна очень похожа на свою звездную маму. Она является единственной дочерью Инны и ее супруга Олега. Читайте также: Путин, чтобы ты сдох! Верка Сердючка заставила публику громко аплодировать

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