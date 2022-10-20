Артистка Верка Сердючка 17 октября дала благотворительный концерт в Кракове (Польша). Посмотреть на украинскую звезду и послушать популярные хиты пришло множество желающий, кроме того, не обошлось и без юмора.

Так, во время своего выступления Верка активно общалась с публикой и в один момент начала со сцены скандировать: — Путин, чтобы ты сдох! Аминь.

Стоит отметить, что зрителям понравилась кричалка Сердючки и ее бэнда, поэтому в конце посыпались громкие аплодисменты.

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Были во время концерта и другие смешные моменты, например, когда мама Верки, которую играет Инна Белоконь, решила подтянуть дочери колготки прям на сцене.

Во время выступления артистка исполнила свои хиты, такие как Dolce & Gabbana, Гоп-гоп, Гуляночка, Є пропозиція и другие не менее известные композиции.