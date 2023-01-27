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Фото Персони

Сценічна мама Вєрки Сердючки оприлюднила рідкісне фото справжньої доньки

27 Січня 2023, 14:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вєрка Сердючка

Сценічна мати Вєрки Сердючки, яку грає Інна Білоконь, показала рідкісне фото своєї справжньої доньки Яни. Зробила вона це на честь її дня народження.

Знімок спадкоємиці, якій 27 січня виповнюється 23 роки, Інна оприлюднила в Instagram – він закритий від зайвих очей.

На кадрі її донька позує в чорній мінісукні й загадково дивиться вдалечінь. Волосся дівчини зачесане у легкі локони, а образ доповнений аксесуарами.

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Дочь Инны Белоконь

– Тільки щастя! З днем народження, наша дівчинка, – написала Білоконь.

Варто зазначити, що Яна дуже схожа на свою зіркову маму. Вона – єдина донька Інни та її чоловіка Олега.

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