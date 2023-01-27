Сценічна мати Вєрки Сердючки, яку грає Інна Білоконь, показала рідкісне фото своєї справжньої доньки Яни. Зробила вона це на честь її дня народження.

Знімок спадкоємиці, якій 27 січня виповнюється 23 роки, Інна оприлюднила в Instagram – він закритий від зайвих очей.

На кадрі її донька позує в чорній мінісукні й загадково дивиться вдалечінь. Волосся дівчини зачесане у легкі локони, а образ доповнений аксесуарами.

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– Тільки щастя! З днем народження, наша дівчинка, – написала Білоконь.

Варто зазначити, що Яна дуже схожа на свою зіркову маму. Вона – єдина донька Інни та її чоловіка Олега.