Рынок точно не будет “лежать”: Андрей Партыка о возвращении рекламы на ТВ

С началом полномасштабной войны украинские телеканалы отказались от рекламы, чтобы обеспечить информационный фронт в режиме марафона Единых новостей.

Однако, по словам президента сейлз-хауса Ocean Media Plus Андрея Партыки, возобновление работы рекламного рынка является чрезвычайно важным, поскольку это неотъемлемая часть экономики Украины.

— Надо выйти из состояния испуга и шока, когда все психологически спрятались – как дети, которые закрывают глаза и думают, что их не видно. Так и часть бизнеса: некоторые находятся в шоке, некоторые бросили все и ушли на фронт или начали волонтерить. Но через некоторое время все поняли, что нужно начинать восстанавливаться. Экономика должна работать, а реклама и телевизионная отрасль — огромная часть экономики, — сказал он.

Партыка добавил, что рынок не будет “лежать” до конца года, а реклама стартовала в эфире уже с 24 апреля.

Впрочем, возвращение рекламы не тождественно восстановлению рынка. По словам Партыки, об этом можно будет говорить, когда коммерческие поступления начнут обеспечивать телеотрасли возможность создавать контент довоенного качества.

Во многом процесс будет зависеть от рекламодателей и общего состояния украинской экономики.

— Телевидение Украины достаточно уникально в мире, а сейчас все страны увлекаются историями украинцев. От нас и от рекламного рынка зависит, станут ли эти истории по-настоящему национальными благодаря новым и качественным телевизионным продуктам. Мы восстановлением считаем точку возвращения гривневой массы, которая была до войны. Есть разные сценарии, как это может произойти, – добавил он.

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Источник: Media Business Reports

Фото: Андрей Партыка