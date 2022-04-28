Ринок точно не “лежатиме”: Андрій Партика про повернення реклами на ТБ

З початком повномасштабної війни українські телеканали відмовилися від реклами для того, щоб забезпечити інформаційний фронт у режимі марафону Єдиних новин.

Проте, за словами президента сейлз-хаусу Ocean Media Plus Андрія Партики, відновлення роботи рекламного ринку є надзвичайно важливим, оскільки це невід’ємна частина економіки України.

– Треба вийти зі стану переляку і шоку, коли всі психологічно заховались – як діти, котрі заплющують очі й гадають, що їх не видно. Так і частина бізнесу: дехто перебуває в шоці, дехто кинув усе і пішов на фронт чи почав волонтерити. Але за деякий час усі зрозуміли, що треба починати відновлюватись. Економіка має працювати, а реклама і телевізійна галузь є величезною частиною економіки, – сказав він.

Партика додав, що ринок не “лежатиме” до кінця року, а реклама стартувала в ефірі вже з 24 квітня.

Утім, повернення реклами не тотожне відновленню ринку. За словами Партики, про це можна буде говорити, коли комерційні надходження почнуть забезпечувати телегалузі можливість створювати контент довоєнної якості.

Багато в чому процес залежатиме від рекламодавців і від загального стану української економіки.

– Телебачення України є доволі унікальним у світі, а зараз усі країни захоплюються історіями українців. Від нас і від рекламного ринку залежить, чи стануть ці історії по-справжньому національними завдяки новим і якісним телевізійним продуктам. Ми відновленням наразі вважаємо точку повернення гривневої маси, що була до війни. Є різні сценарії, як це може статися, – додав він.

Читайте також: Як українське ТБ стало прикладом для іноземних ЗМІ в антиросійській пропаганді

Джерело: Media Business Reports

Фото: Андрій Партика