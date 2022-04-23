Как украинское ТВ стало примером для иностранных СМИ в антироссийской пропаганде

Полномасштабная война России против Украины длится уже два месяца. Вместе с бойцами ВСУ параллельно на информационном фронте воюют команды каналов ICTV и СТБ. О психологическом равновесии, запросах иностранных СМИ и о том, чего сейчас не хватает больше всего, рассказала в интервью руководитель производственной службы Starlight News Оксана Дыхнич.

‒ На канал сейчас обращаются иностранные редакции, чтобы узнать о работе холдинга во время войны. Что в первую очередь их интересует?

‒ Так сложилось, что коммуникации с иностранными коллегами занимаются Наталья Луценко и Владимир Рунец – без преувеличений одни из лучших украинских журналистов. Владимир, в частности, несколько раз включался для прайма BBC и подробно информировал и о ходе боевых действий, и о наших условиях работы: прямо во время одного из его включений прозвучала сирена и было видно, как ведущая в лондонской студии испугалась. Но Рунец завершил свою мысль, поскольку речь шла о необходимости существенного увеличения помощи со стороны Запада.

В целом, иностранные редакции откровенно поражены тем, что мы продолжили вещание из Киева, на которое продолжалось наступление врага. Нам приятно общаться с коллегами из CNN, мы на постоянной связи с крупнейшими вещателями Польши, Франции, США. Их интересует, не страшно ли нам работать – и мы откровенно говорим, что не имеем права на страх, потому что пол страны живет в более ужасных условиях. Спрашивают что-то вроде, чувствуем ли себя героями. Отвечаем, что герои – это наши защитники, закрывающие собой весь украинский народ от российского нашествия. А мы просто делаем свою работу.

‒ Обращались ли к опыту иностранных медийщиков, которые также работали во время военного положения?

‒ С 2014 года я постоянно слышу от иностранных политиков, журналистов, экспертов: если кто-то и знает, как давать отпор российской агрессии – это вы, украинцы, потому что вы боретесь и побеждаете. И потому к нам постоянно обращаются не только за интервью, но и за консультациями по вопросам противодействия российской пропаганде. Потому что война, начатая РФ против Украины, не имеет никаких аналогов ни в современной, ни в более отдаленной истории.

После бомбежки Дорогожичей мы понимали, что можем стать следующей мишенью.

‒ Было ли страшно работать в Киеве все это время с начала войны?

‒ Мы полностью осознавали всю опасность работать из Киева, когда вокруг него идут ожесточенные бои и есть постоянная угроза ракетного удара. После бомбежки Дорогожичей мы понимали, что можем стать следующей мишенью. Но на страх не было времени, и мы быстренько смонтировали студию прямо в бомбоубежище. И в тот вечер впервые вышли оттуда в прямой эфир. В кадре был Орест Дрималовский, за кадром – вся команда, потому что постоянно звучали сирены.

Я лично окончательно убедилась в это время: главная движущая сила украинцев – любовь. Любовь к своей земле, к Киеву, к украинской армии, к детям, родителям, друзьям. Если есть любовь, то нет страха – возможно осознание опасности, но не страх. И наша команда – такая же неотъемлемая часть украинского народа. Мы любим друг друга, любим то, что делаем и тех, для кого это делаем – наших зрителей.

Когда одного «накрывает», то рядом всегда есть коллега, который это заметит и подставит плечо.

‒ Как пытаетесь держаться в психологическом равновесии, не брать близко к сердцу плохие новости?

‒ Каждый в команде знает, что он делает и для чего. Когда наш журналист Олег Корниенко вернулся с первой съемки из только что освобожденной Бучи, то долго молчал, прежде чем написать сюжет. Но он сознавал, что должен это сделать, чтобы мир знал правду об убийствах, мародерствах, насилиях, которые совершали россияне.

С 24 февраля мы работаем небольшой командой, в которой присутствуют исключительно те, кто задействован в производстве: журналисты, операторы, редакторы, ведущие, координаторы, инженеры, продюсеры, режиссеры, водители, уборщицы. Именно эти люди нужны для того, чтобы обеспечить производственный процесс. Без них ничего бы не было – без их мужества, самоотдачи, ответственности. И я благодарю каждого из них – и за работу, и за поддержку: когда одного «накрывает», то рядом всегда есть коллега, который это заметит и подставит плечо. Это может выглядеть по-разному: тебе предложат чаю, обнимут, спросят “как ты?” и выслушают. Но никто из команды никогда не пройдет мимо человека, которому нужна помощь. Это чувствуешь просто интуитивно, даже не по выражению лица. Впоследствии тебе становится легче, и ты готов помочь другому. Такой «круг силы» помогает и вдохновляет.

Многие живут на канале – они стали домом в прямом смысле для всех нас. А особенно для тех, кто потерял свои дома, потому что россияне их разрушили. Был период, когда вокруг Киева шли упорные бои. Те, кто работает посменно, брали с собой семьи, потому что не были уверены, что будет возможность вернуться домой. Да, даже сейчас страшно о таком писать, но это наша жизнь.

К примеру, режиссер монтажа Дмитрий Слатвинский привез своего пожилого отца. Когда звучали сирены, мы все помогали ему спускаться в бомбоубежище, потому что ему трудно двигаться. И я уже потеряла счет количеству домашних животных, которые живут на канале вместе со своими хозяевами – в большинстве своем это котики, но есть и собаки, птицы, крысы. Раньше мы полагали, что мы банда, а оказались семьей.\

Война войной, но красоту и весну никто не отменял.

– Какое событие за время войны вам запомнилось больше всего?

‒ Таких историй очень и очень много. 8 марта мне позвонила Елена Пинчук – сказала много добрых слов всему коллективу, поблагодарила за мужество работать в таких условиях, поздравила с праздником весны. Я рассказала о нашей работе и поделилась радостью, что наконец-то нашла и пригласила на канал мастера по маникюру. И Елена Леонидовна настояла на том, чтобы всем девушкам сделали маникюр за ее счет. Ибо война войной, но красоту и весну никто не отменял.

‒ Чего вы хотите пожелать украинцам?

Победы и мира. И важно отдавать себе отчет, что после того, как мы победим, начнется восстановление страны, а не отдых. Сложная и большая работа, которой хватит на всех. Но сначала – Победа!