Австралийская актриса Ребел Уилсон показала фигуру в купальнике после похудения.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой позирует во время отдыха на фоне Тихого океана.

Ребел в красном купальнике продемонстрировала результат своего похудения и смотивировала подписчиков действовать и улучшать свою жизнь.

— Никогда не поздно улучшить себя — улучшить свое здоровье, свое сердце, свое счастье, свою гармонию. Для всех, кто просто хочет на этой неделе стать лучше: дерзайте! Каждый шаг имеет значение. Каждое усилие того стоит. Вы этого достойны, — написала Ребел Уилсон.

Поклонники Ребел оценили новое фото звезды и забросали ее комплиментами в комментариях.

Ты — мой герой!

Ты великолепная, Ребел! Мое вдохновение.

Ты нереально сильно вдохновляешь! Красивая, как снаружи, так и внутри!

Вау! Великолепная!

Ты непревзойденно выглядишь, молодец!

Невероятное фото! Нравятся эти цвета!

Спасибо за этот пост. Это то, что мне необходимо было услышать, — пишут в комментариях.

Напомним, что в начале 2020 года Ребел Уилсон заявила, что хочет похудеть на 75 килограммов. Актриса воспользовалась методом Майра, который подразумевает осознанное потребление пищи на протяжении дня.

Благодаря изменению образа жизни актрисе удалось улучшить состояние своего здоровья и постройнеть.

Сейчас она гордится своими достижениями и регулярно показывает поклонникам результаты в социальных сетях.

Ребел Уилсон стала популярной благодаря комедийным ролям. Она сыграла в таких лентах: Идеальный голос, Холостячки, Отчаянные мошенницы.