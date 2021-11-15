Популярная певица Вера Брежнева рассказала об отношениях со своим мужем Константином Меладзе и призналась, что не была готова к материнству в 19 лет.

В 2001 году певица родила дочь Софию от бизнесмена Виталия Войченко, с которым жила в гражданском браке в Днепродзержинске. Тогда Вера очень хотела ребенка и считала, что абсолютно готова к его рождению.

Однако с возрастом звезда изменила свое мнение. По словам Брежневой, она была слишком строгая в воспитании первой дочери.

– Я очень хотела ребенка. Плюс встретила парня, который тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучала очень много литературы. И даже когда меня положили на сохранение перед родами, я рассказывала какие-то истории, которые прочла в книгах. 19-летняя девочка делилась опытом, который она узнала. Тогда мне казалось, что готова. А сейчас я понимаю, что нет, – призналась Брежнева.

Вера уверяет, что ее жизнь с продюсером Константином Меладзе почти ничем не отличается от жизни других пар.

– Мы нормальная семья. Мы живем, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. У нас есть два обязательных отдыха вместе: зимний после Нового года и летний. Но иногда мы не можем разрешить себе открытое проявление чувств на публике, — рассказала Вера.

И, несмотря на плотный график, Вера и Константин всегда находят время друг для друга. Певица добавила, что романтика у пары не исчезла даже на карантине.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году в Италии. Они сыграли тайную свадьбу, до этого не афишируя свои отношения.