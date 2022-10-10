Национальная легенда Украины София Ротару отреагировала на масштабный ракетный обстрел Киева 10 октября.

Артистка обнародовала серию фото в Instagram-stories, на которых показаны последствия прилета ракет. На снимках можно увидеть горящие авто в центре столицы, поврежденный бизнес-центр 101 Tower и воронку на месте детской площадки.

— Kyiv. 10.10.22, — написала под кадрами Ротару.

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Также на некоторых фото исполнительница оставила эмодзи в виде разбитого сердца.

10 октября Россия обстреляла города Украины. Воздушная тревога практически по всей стране звучала пять часов.

Детальную карту попаданий вражеских ракет — смотрите на Фактах ICTV.