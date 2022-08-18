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София Ротару отреагировала на ракетный удар по общежитию на Салтовке

18 августа 2022, 13:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
София Ротару отреагировала на ракетный удар по общежитию на Салтовке
Источник: София Ротару

Певица София Ротару отреагировала на ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова.

В Instagram-stories национальная легенда Украины обнародовала картинку, на которой написано Saltivka 17.08.22. Буквы и цифры на иллюстрации дополняет клуб дыма красного цвета, который также символизирует кровь.

Внизу Ротару добавила эмодзи в виде разбитого сердца.

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Стоит отметить, что Ротару только так реагирует на какие-то трагические события в стране, которые происходят из-за российских оккупантов. Артистка всегда публикует иллюстрации, чтобы выразить свою боль.

Так, София Ротару отреагировала на теракт РФ в Еленовке. Тогда певица обнародовала картинку, на которой люди идут в сторону поля, становясь красным маком.

Напомним,  что обстрел многоэтажки в Салтовском районе Харькова случился в 21.15 17 августа. Есть погибшие и раненные.

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