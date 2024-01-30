Бывшая невеста боксера Владимира Кличко, американская актриса Хейден Панеттьери рассказала о их девятилетней дочери Кайе-Евдокии.

Хейден Панеттьери об увлечениях дочери от Владимира Кличко

Актриса редко говорит о девочке, однако сейчас сделала исключение. По ее словам, Кайя-Евдокия очень любит воду и лошадей. Об этом она рассказала в интервью E! News.

— Когда я была беременна, я каждый час вне съемок проводила в бассейне на заднем дворе в Нэшвилле. Она родилась с любовью к воде, — сказала Хейден.

Панеттьери говорит, что девочка пошла в нее, а вот рост взяла от папы. Также Кайя любит верховую езду, является более сдержанной и независимой.

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Несмотря на творческие гены, Хайден не видит у девочки тяги к актерству.

— Меня все время спрашивают: Если бы она хотела стать певицей или актрисой, что бы ты сказала? Я смотрю на нее и понимаю, что это не ее. Она не любит выступать. Она вся в лошадях, — отметила актриса.

Добавляет, Кайя хочет быть, как все остальные дети, и чтобы с ней общались, как и с другими ровесниками.

Напомним, Хейден родила дочь от Владимира Кличко в 2014 году. Спортсмен сам воспитывает девочку после разрыва отношений с актрисой. Он получил полную опеку над дочерью, ведь у Панеттьери были проблемы с алкоголем и наркотическими веществами.