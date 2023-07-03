Экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова показала фото их сына-выпускника — 18-летнего Максима. Также на кадрах засветился и старший наследник бывших возлюбленных — 23-летний Егор-Даниель.

В Instagram-stories Наталья сообщила, что Максим успешно окончил школу, чем она очень гордится. Учился он в Германии, где они и проживают. Стоит отметить, что парень намного выше своей мамы и похож на отца.

Также на выпускной Максима приехал его старший брат Егор-Даниэль. Он тоже ниже ростом брата.

Виталий Кличко и Наталья Егорова поженились в 1996 году. Кроме двоих сыновей, у них также есть 20-летняя дочь Елизавета-Виктория.

О разводе супругов стало известно в 2022 году. В одном из интервью Виталий рассказал, что причиной тому стало расстояние, ведь Егорова долгое время уже живет в Германии.

Фото: Наталья Егорова