Колишня наречена боксера Володимира Кличка, американська акторка Гейден Панеттьєрі розповіла про їхню дев’ятирічну доньку Каю-Євдокію.

Гейден Панеттьєрі про захоплення доньки від Володимира Кличка

Акторка рідко говорить про дівчинку, проте наразі зробила виняток. За її словами, Кая-Євдокія дуже любить воду та коней. Про це вона розповіла в інтерв’ю E! News.

– Коли я була вагітна, я кожну годину поза зйомками проводила в басейні на задньому дворі в Нешвіллі. Вона народилася з любов’ю до води, – сказала Гейден.

Панеттьєрі каже, що дівчинка пішла в неї, а ось зріст взяла від тата. Також Кая любить верхову їзду, є більш стриманою та незалежною.

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Попри творчі гени, Гейден не бачить у дівчинки тяги до акторства.

– Мене весь час запитують: Якби вона хотіла стати співачкою або акторкою, що б ти сказала? Я дивлюся на неї і розумію, що це не її. Вона не любить виступати. Вона вся в конях, – зазначила акторка.

Додає, Кая хоче бути, як усі інші діти, і щоб з нею спілкувалися, як і з іншими ровесниками.

Нагадаємо, Гейден народила доньку від Володимира Кличка в 2014 році. Спортсмен сам виховує дівчинку після розриву стосунків з актрисою. Він отримав повну опіку над донькою, адже у Панеттьєрі були проблеми з алкоголем і наркотичними речовинами.