Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 стала представительница Индии Харнааз Сандху.
Церемония награждения прошла в Израиле. Корону девушке вручили победительница Мисс Вселенная 2020 Андреа Меза.
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Второе место на Мисс Вселенная 2021 года досталось участнице из ЮАР Лаллели Мсване, а третье заняла Надиа Ферейра из Парагвая.
Что известно о победительнице Мисс Вселенная 2021
Харнааз Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить Мисс Вселенная. Недавно она также завоевала титул Мисс Дева 2021, а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019.
Харнааз Сандху 21 год, она родом из города Чандигарх. Девушка работает моделью и актрисой.
Она принимает участие в конкурсах красоты с подросткового возраста. Как победительница Мисс Вселенная 2021 Сандху будет проживать в Нью-Йорке и участвовать в ряде мероприятий по всему миру.
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Мисс Вселенная – это международный конкурс красоты, который был основан в 1952 году и входит в Большую четверку конкурсов красоты. За корону ежегодно соревнуются около 80 девушек из разных стран.
В этом году от Украины приняла участие 27-летняя Анна Неплях из Днепра.
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