Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 стала представительница Индии Харнааз Сандху.

Церемония награждения прошла в Израиле. Корону девушке вручили победительница Мисс Вселенная 2020 Андреа Меза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Второе место на Мисс Вселенная 2021 года досталось участнице из ЮАР Лаллели Мсване, а третье заняла Надиа Ферейра из Парагвая.

Что известно о победительнице Мисс Вселенная 2021

Харнааз Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить Мисс Вселенная. Недавно она также завоевала титул Мисс Дева 2021, а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019.

Харнааз Сандху 21 год, она родом из города Чандигарх. Девушка работает моделью и актрисой.

Она принимает участие в конкурсах красоты с подросткового возраста. Как победительница Мисс Вселенная 2021 Сандху будет проживать в Нью-Йорке и участвовать в ряде мероприятий по всему миру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Мисс Вселенная – это международный конкурс красоты, который был основан в 1952 году и входит в Большую четверку конкурсов красоты. За корону ежегодно соревнуются около 80 девушек из разных стран.

В этом году от Украины приняла участие 27-летняя Анна Неплях из Днепра.