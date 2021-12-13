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Мисс Вселенная 2021: победительницей стала участница из Индии

13 декабря 2021, 06:12
Людмила Богданова редактор ленты
міс всесвіт 2021
Источник: Getty Images

Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 стала представительница Индии Харнааз Сандху.

Церемония награждения прошла в Израиле. Корону девушке вручили победительница Мисс Вселенная 2020 Андреа Меза.

 

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Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

 

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Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Второе место на Мисс Вселенная 2021 года досталось участнице из ЮАР Лаллели Мсване, а третье заняла Надиа Ферейра из Парагвая.

Міс Всесвіт 2021

Что известно о победительнице Мисс Вселенная 2021

Харнааз Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить Мисс Вселенная. Недавно она также завоевала титул Мисс Дева 2021, а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019.

Харнааз Сандху 21 год, она родом из города Чандигарх. Девушка работает моделью и актрисой.

Она принимает участие в конкурсах красоты с подросткового возраста. Как победительница Мисс Вселенная 2021 Сандху будет проживать в Нью-Йорке и участвовать в ряде мероприятий по всему миру.

 

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Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

 

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Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

 

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Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

 

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Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Мисс Вселенная – это международный конкурс красоты, который был основан в 1952 году и входит в Большую четверку конкурсов красоты. За корону ежегодно соревнуются около 80 девушек из разных стран.

В этом году от Украины приняла участие 27-летняя Анна Неплях из Днепра.

 

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Публикация от МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)

Теги
конкурс , Конкурс краси , Міс Всесвіт
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