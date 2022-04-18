Известный украинский артист и продюсер Иван Дорн записал трек-обращение к мировому сообществу.

Перфоманс он опубликовал в Instagram.

Артист выпустил англоязычный рэп, в котором попросил мировое сообщество помочь Украине в войне с Россией, в частности речь идет о предоставлении тяжелого вооружения.

33-летний певец обращение сделал в стиле новостного выпуска.

Перевод трека Ивана Дорна:

Уважаемые граждане цивилизованного мира!

Я прошу вашей помощи в распространении этого слова.

Мы — украинцы! Которые действительно очень нуждаются в тяжелом вооружении, чтобы спасти нашу страну!

Сейчас это очень важно!

Российские ракеты сыпятся дождем,

Вырезая нас из нормальной жизни,

Буквально уничтожая нас.

Поэтому, каждое оружие с вашей стороны,

Безусловно, спасает десяток жизней.