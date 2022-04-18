Известный украинский артист и продюсер Иван Дорн записал трек-обращение к мировому сообществу.
Перфоманс он опубликовал в Instagram.
Артист выпустил англоязычный рэп, в котором попросил мировое сообщество помочь Украине в войне с Россией, в частности речь идет о предоставлении тяжелого вооружения.
33-летний певец обращение сделал в стиле новостного выпуска.
Перевод трека Ивана Дорна:
Уважаемые граждане цивилизованного мира!
Я прошу вашей помощи в распространении этого слова.
Мы — украинцы! Которые действительно очень нуждаются в тяжелом вооружении, чтобы спасти нашу страну!
Сейчас это очень важно!
Российские ракеты сыпятся дождем,
Вырезая нас из нормальной жизни,
Буквально уничтожая нас.
Поэтому, каждое оружие с вашей стороны,
Безусловно, спасает десяток жизней.
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