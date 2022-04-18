Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Российские ракеты сыпятся дождем! Иван Дорн записал трек-обращение к миру

18 апреля 2022, 17:50
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Российские ракеты сыпятся дождем! Иван Дорн записал трек-обращение к миру
Источник: Иван Дорн

Известный украинский артист и продюсер Иван Дорн записал трек-обращение к мировому сообществу.

Перфоманс он опубликовал в Instagram.

Артист выпустил англоязычный рэп, в котором попросил мировое сообщество помочь Украине в войне с Россией, в частности речь идет о предоставлении тяжелого вооружения.

33-летний певец обращение сделал в стиле новостного выпуска.

Перевод трека Ивана Дорна:

Уважаемые граждане цивилизованного мира!

Я прошу вашей помощи в распространении этого слова.

Мы — украинцы! Которые действительно очень нуждаются в тяжелом вооружении, чтобы спасти нашу страну!

Сейчас это очень важно!

Российские ракеты сыпятся дождем,

Вырезая нас из нормальной жизни,

Буквально уничтожая нас.

Поэтому, каждое оружие с вашей стороны,

Безусловно, спасает десяток жизней.

Читайте также:
Российские ракеты сыпятся дождем! Иван Дорн записал трек-обращение к мируБез обмежень дали концерт в разрушенном Ирпене

Теги
Иван Дорн , Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь