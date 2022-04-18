Відомий український артист та продюсер Іван Дорн записав трек-звернення до світової спільноти.
Перфоманс він опублікував у Instagram.
Артист випустив англомовний реп, в якому попросив світову спільноту допомогти Україні у війні із Росією, зокрема йдеться про надання важкого озброєння.
33-річний співак звернення зробив у стилі випуску новин.
Переклад треку Івана Дорна:
Шановні громадяни цивілізованого світу!
Я прошу вашої допомоги у поширенні цього слова.
Ми – українці! Які дійсно дуже потребують тяжкого озброєння, щоб врятувати нашу країну!
Нині це дуже важливо!
Російські ракети сиплються дощем,
Вирізаючи нас із нормального життя,
Буквально знищуючи нас.
Тому кожна зброя з вашого боку,
Безперечно, рятує десяток життів.
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