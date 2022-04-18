Відомий український артист та продюсер Іван Дорн записав трек-звернення до світової спільноти.

Перфоманс він опублікував у Instagram.

Артист випустив англомовний реп, в якому попросив світову спільноту допомогти Україні у війні із Росією, зокрема йдеться про надання важкого озброєння.

33-річний співак звернення зробив у стилі випуску новин.

Переклад треку Івана Дорна:

Шановні громадяни цивілізованого світу!

Я прошу вашої допомоги у поширенні цього слова.

Ми – українці! Які дійсно дуже потребують тяжкого озброєння, щоб врятувати нашу країну!

Нині це дуже важливо!

Російські ракети сиплються дощем,

Вирізаючи нас із нормального життя,

Буквально знищуючи нас.

Тому кожна зброя з вашого боку,

Безперечно, рятує десяток життів.