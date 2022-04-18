Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Російські ракети сиплються дощем! Іван Дорн записав трек-звернення до світу

18 Квітня 2022, 17:50
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Російські ракети сиплються дощем! Іван Дорн записав трек-звернення до світу
Джерело: Іван Дорн

Відомий український артист та продюсер Іван Дорн записав трек-звернення до світової спільноти.

Перфоманс він опублікував у Instagram.

Артист випустив англомовний реп, в якому попросив світову спільноту допомогти Україні у війні із Росією, зокрема йдеться про надання важкого озброєння.

33-річний співак звернення зробив у стилі випуску новин.

Переклад треку Івана Дорна:

Шановні громадяни цивілізованого світу!

Я прошу вашої допомоги у поширенні цього слова.

Ми – українці! Які дійсно дуже потребують тяжкого озброєння, щоб врятувати нашу країну!

Нині це дуже важливо!

Російські ракети сиплються дощем,

Вирізаючи нас із нормального життя,

Буквально знищуючи нас.

Тому кожна зброя з вашого боку,

Безперечно, рятує десяток життів.

Читайте також:
Російські ракети сиплються дощем! Іван Дорн записав трек-звернення до світуБез обмежень дали концерт у зруйнованому Ірпені

Теги
Іван Дорн , Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь