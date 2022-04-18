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Без обмежень дали концерт в разрушенном Ирпене

18 апреля 2022, 15:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Без обмежень дали концерт в разрушенном Ирпене

Украинская группа Без обмежень выступила в разрушенном российскими захватчиками городе-герое Ирпень.

17 апреля коллектив приехал в Ирпень, чтобы спеть для военных, волонтеров и мирных жителей, которые возвращаются в свои дома. В Instagram группы опубликовали видео, на котором фронтмен Без обмежень Сергей Танчинец исполняет песню Буду з тобою.

Примечательно то, что именно в этом городе Без обмежень начали свой тур Вільні люди — 15 января 2022 года.

Пользователи сети благодарят группу за то, что они поддерживают моральных дух украинцев.

  • Какая прекрасная музыка!
  • Вы нереальные! Я только недавно писала о людях, которые так морально поддерживают дух украинского народа. Спасибо вам! Вы настоящий пример!
  • Сегодня вспоминали ваш концерт в Ирпене! Это было невероятно! Благодарим! Ваши песни очень согревают в трудные времена!
  • Мурашки по коже и, конечно, слезы. Вы делаете большую работу — дарите людям надежду на светлое будущее, — пишут в комментариях.

Ранее Без обмежень выступили для украинских воинов в бомбоубежище.  На импровизированной сцене также появились и другие артисты — певица Злата Огневич и актеры Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

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Теги
Ирпень , Без обмежень
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