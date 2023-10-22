Певец Артем Пивоваров обратился к своим хейтерам. Он призвал их не обесценивать чужие усилия и меньше осуждать других, а больше помогать украинской армии.

Поводом для критики стал концерт в Виннице. Артем Пивоваров узнал, что в зале есть военный Виталий Верес, которого тяжело ранило в бою в Бахмуте. В результате этого защитник потерял зрение. Исполнитель в знак благодарности заявил, что вход на все его концерты для военного отныне бесплатный.

— После этого я получил кучу хейта, угроз по поводу того, что я хайпую на войне, на военных, и что это все — постановки, — рассказал артист в видео.

Он заверил, что это не помешает ему в дальнейшем помогать ВСУ. Ведь люди, которых он поддерживает, в его искренности не сомневаются.

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— Диванным экспертам скажу вот что: вместо того, чтобы поливать грязью других, поднимите свои ср*ки и сделайте что-то полезное для страны Виталий Верес — герой, потерявший зрение на этой проклятой войне. Благодаря таким, как он, вы имеете возможность просыпаться каждый день! Перейдите по ссылке, сбросьте любую сумму и поблагодарите героя таким образом! — эмоционально отметил Пивоваров.

В видео певец показал технику, которую отправил на фронт за средства с благотворительных концертов. Виталий Верес отметил, что уже собирается на вступление любимого исполнителя в Киеве.