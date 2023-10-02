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Неможливо стримати сльози: Пивоваров розчулив вчинком для військового, який втратив зір

2 Жовтня 2023, 13:27
Валентина Чорна редакторка стрічки
Пивоваров

Український співак Артем Пивоваров розчулив глядачів під час свого концерту у Вінниці.

На виступ артиста разом з родиною прийшов український військовий Віталій Верес, який під час бойового завдання в Бахмуті дістав тяжке поранення та втратив зір.

Побачивши у залі бійця ЗСУ, Пивоваров призупинив виступ та спустився до нього, аби подякувати.

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– Дякую, що прийшли. Радий бачити, пишаюся цією можливістю! Дякую вам, дякую за все, що ви робите для нашої країни, – сказав артист.

Також Пивоваров вирішив зробити подарунок Віталію. Співак заявив, що відтепер і назавжди на всі його концерти військовий може ходити безкоштовно.

Після виступу Пивоваров зустрівся за лаштунками з родиною Вереса. Артист сказав дочці захисника, що вона так само може відвідувати всі його концерти безкоштовно.

– Якщо ти захочеш прийти через 5 років, або через 10, якщо твоя любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе щороку на кожному концерті, – сказав Пивоваров.

У коментарях до відео з концерту користувачі мережі зазначили, що вчинок Артема розчулив їх до сліз.

  • Артеме, твої вчинки варті поваги! Ще не пам’ятаю артистів такого рівня з такими вчинками та щирістю. Дякую тобі!
  • Пишаємось кожним нашим воїном! Пишаємось тобою!
  • Це вчинок! А найголовніше, що військовий відчув себе потрібним і не забутим!
  • Це до сліз. Пишаємось нашими захисниками! У вас неймовірно добре серце.
  • Неможливо стримати сльози! Ви неймовірна людина, – пишуть у коментарях.
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Фото: Артем Пивоваров

Теги
Артем Пивоваров ЗСУ Концерт
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