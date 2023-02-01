Американский актер Эштон Кутчер рассказал о болезненном и скандальном разводе с актрисой Деми Мур после восьми лет брака. Также он вспомнил, что они мечтали об общем ребенке, однако у экс-возлюбленной случился выкидыш.

По словам Эштона, ничто так сильно не заставляет тебя почувствовать себя неудачником, а развод — это полный провал. Пишет Esquire.

— Это значит, что ты не справился с браком. Унизительно и стыдно, — говорит актер.

Отмечает, старался быть хорошим отчимом для троих дочерей Деми от Брюса Уиллиса и точно бы не женился на женщине с детьми, если бы не любил их. Мур была старше Кутчера на 16 лет.

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— Я люблю детей. Я бы не женился на женщине, у которой было трое детей, если бы я их не любил. Идея завести еще одного ребенка была невероятной. По какой-то причине мне пришлось пережить этот опыт, — отметил Эштон.

Кутчер мечтал о собственном наследнике, однако Деми пережила выкидыш. Вторичная попытка забеременеть с помощью ЭКО была безуспешной.

— Потеря ребенка, о котором вы думаете, что он у вас будет, очень, очень болезненна. Каждый справляется с этим по-разному, — сказал он.

Тогда у Мур начались проблемы с алкоголем, актер же, судя по мемуарам Деми, который вышли в 2019 году, изменил ей.

— Я, наконец, дошел до того, что пресса оставила в покое меня и Милу, мою жизнь и мою семью. А на следующий день увидел папарацци в школе моих детей. Я не хочу ни в чем признаваться этому миру, — подытожил он.

Эштон Кутчер и Деми Мур поженились в 2004 году, а в 2011 подали на развод, окончательно разведясь в 2013. Сейчас актер женат на актрисе Миле Кунис.

Они начали встречаться в 2012 году. В 2014 году у пары родилась дочь Уайатт Изабель, в 2016 — сын Димитрий Портвуд Кутчер.