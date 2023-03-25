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Риз Уизерспун и Джим Тот подали на развод за два дня до 12-й годовщины свадьбы

25 марта 2023, 11:19
Анастасия Кожушко редактор ленты
Різ Візерспун і Джим Тот
Источник: Getty Images

Риз Уизерспун и Джим Тот подали на развод за два дня до 12-й годовщины свадьбы.

Об этом 47-летняя кинозвезда написала в своем Instagram.

Актриса сообщила, что они приняли обдуманное и трудное решение, и отметила что с Джимом Тотом прожила много замечательных лет.

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– Нашим самым большим приоритетом является наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующему этапу. Эти вопросы никогда не бывают легкими и очень личными. Мы искренне благодарны всем за уважение к частной жизни нашей семьи в это время. Риз и Джим, – говорится в совместном заявлении пары.

Риз Уизерспун и Джим Тот поженились 26 марта 2011 года. Они воспитывают общего сына — 10-летнего Теннесси Джеймса.

 

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Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

У актрисы есть двое детей от первого брака с актером Райаном Филиппом: 23-летняя дочь Ава, 23 года и 19-летний сын Дикон.

 

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Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)


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