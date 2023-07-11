Певица Рианна показалась в откровенной фотосессии на последних месяцах беременности. Артистка засветилась в нижнем белье, показав все достоинства своего тела.

Новые сними в Instagram Рианна выложила для поддержки своей новой коллекции бренда ее нижнего белья Savage x Fenty.

— Новые фавориты… Группа Savage x Fenty выходит на рынок! Заходите на savageX.com, — подписала 35-летняя певица.

На снимках звезда позирует на складе тканей в переливающемся коралловом бюстгальтере и стрингах.

Звезда также показала и татуировку над круглым животиком — это крылатая египетская богиня Исида, которая “выглядывает” из-под бюстгальтера. В дополнение к белью певица надела розовые туфли на каблуках и золотые украшения.

Напомним, что артистка во всю наслаждается отдыхом в период беременности. Недавно Рианна примеряла шляпу от украинского дизайнера, когда отдыхала со своим сыном и мужем A$AP Rocky у себя на родине — на Барбадосе. Стоимость шляпы от Руслана Багинского составляет $340.

О второй беременности Рианны стало известно в феврале 2023 года — тогда артистка показала круглый животик во время выступления на финале Супербоула 2023.