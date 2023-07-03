Певица Рианна похвасталась округлившимся животом на фоне отдыха на Барбадосе, откуда звезда родом. Артиста ждет малыша во второй раз, а теперь она засветилась в летнем аксессуаре из Украины.

Речь идет о летней шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского, стоимость которого составляет $340.

Снимком с отдыха Рианна поделилась в Instagram.

Так, она стоит с бокалом холодного напитка в руках возле стойки с топперами. Артистка явно отдыхает дома — она вышла босиком, и расстегнула в поясе джинсовую юбку, которая явно мешала животу Ри.

На камеру артистка улыбается, получая удовольствие во время отдыха на родине. Известно, что на Барбадосе звезда отдыхала со своим возлюбленным A$AP Rocky и однолетним сыном.

Напомним, что это не первая звезда, которая примеряет аксессуары от Багинского. В июне Солистка Florence and the Machine Флоренс Уэлч показалась в головном уборе из Украины, публично поддержав нашу страну. Флоренс красовалась в золотом обруче на голове, который напоминает лавровый венок. Артистка не первый раз использует аксессуар от украинского дизайнера.