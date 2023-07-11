Співачка Ріанна показалася у відвертій фотосесії на останніх місяцях вагітності. Артистка засвітилася в спідній білизні, показавши всі принади свого тіла.

Нові знімки в Instagram Ріанна виклала для підтримки своєї нової колекції бренду її спідньої білизни Savage x Fenty.

– Нові фаворити… Група Savage x Fenty виходить на ринок! Заходьте на savageX.com, – підписала 35-річна співачка.

На знімках зірка позує на складі тканин у кораловому бюстгальтері, що переливається, і стрингах.

Зірка також показала і татуювання над круглим животиком – це крилата єгипетська богиня Ісіда, яка “визирає” з-під бюстгальтера. На додаток до білизни співачка одягла рожеві туфлі на підборах і золоті прикраси.

Нагадаємо, що артистка щосили насолоджується відпочинком у період вагітності. Нещодавно Ріанна приміряла капелюх від українського дизайнера, коли відпочивала зі своїм сином і чоловіком A$AP Rocky у себе на батьківщині – на Барбадосі. Вартість капелюха від Руслана Багінського становить $340.

Про другу вагітність Ріанни стало відомо в лютому 2023 року – тоді артистка показала круглий животик під час виступу на фіналі Супербоулу 2023.