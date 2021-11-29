Российская актриса и звезда фильма Угрюм-река Валентина Иванова умерла в возрасте 77 лет.

Трагическую новость сообщили на сайте Театра имени Ермоловой, где артистка выступала с 1963 года.

– С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском театре с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам артистки, — сообщили в театре.

Причина смерти артистки пока не известна. Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Она стала популярной, сыграв Нину в картине Ярополка Лапшина Угрюм-река.

Также Валентина принимала участие в таких проектах: Всегда на марше, Луна в деревне, Андрей Колобов, Ложь на длинных ногах, Зеленая комната и Лунные воды.

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Недавно стало известно о смерти актрисы Нины Руслановой. Звезда умерла от Covid-19. 11 ноября ее госпитализировали с пневмонией и нарушением сердечного ритма.

Нина сыграла более 160 ролей в таких известных фильмах, как Собачье сердце, Тени исчезают в полдень, Не стреляйте в белых лебедей, Афоня, Будьте моим мужем.