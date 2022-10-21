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Она из шоу-бизнеса: Позитив рассказал о новой девушке

21 октября 2022, 16:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Она из шоу-бизнеса: Позитив рассказал о новой девушке
Источник: Алексей Завгородний

Певец Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) рассказал о личной жизни и есть ли у него возлюбленная.

Говорит, девушка есть и многие могут догадываться и знают об этом, однако не уверен, что сейчас время об этом говорить.

Признается, начали встречаться еще до полномасштабной войны.

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— Она в этой же сфере работает. Я ее достаточно знал до того, как мы начали встречаться, — отметил Позитив.

Напомним, в апреле 2021 года стало известно, что Позитив развелся со своей женой, дизайнером Анной Андрийчук. Вместе они были 13 лет — с 16 лет, и длительное время не решались сказать о том, что расстались.

По словам Анны, они пытались спасти отношения, однако сильно переросли друг друга.

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Источник
Люкс ФМ
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Алексей Завгородний (Позитив Стосунки
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