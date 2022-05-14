В финале Евровидения 2022 выступила представительница Литвы Моника Лю с композицией Sentimentai. Артистка вышла на сцену под 14 номером.

Номер исполнительницы получился довольно простым, но стильным. Моника грациозно двигалась на сцене в длинном блестящем платье с открытой спиной. Несмотря на то, что на сцене ничего кроме самой артистки не было, все пространство она заполнила своей харизмой.

Текст песни Моники Лю — Sentimentai

Tuk tuk tuk

naktį į širdį pasibeldžia

ilgesio pilna

atminimų lydima

dvasia

Tu, tai tu, tai tu

seniai matytas veide

Ko juokies lyg klounas

iš mano spindinčių akių?

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

skęsta jūroje debesų

Ah…

Ošia jūra nerami

man ašaros akyse

Viskas — jis nebesugrįš niekada

jis atplaukė juoda puta

Pamenu, kaip stoviu Nidos kopų vidury

Ir žuvėdrai moju

toli, toli…

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

skęsta jūroje debesų

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Перевод песни Моники Лю — Sentimentai

Тук-тук-тук

Ночью бьется сердце

Полное тоски

В сопровождении воспоминаний

Призрак

Ты, это ты, это ты

Давно забытое твое лицо

Почему ты смеешься как клоун

Мне в мои сияющие глаза?

В голове кружатся мгновения

Они убегают туда, где ты

Миллион роз, словно чувства

Тонут в море облаков

Шумит беспокойное море

В моих глазах слезы

Вот и все, он никогда не вернется назад

Он пришел с черной морской пеной

Я помню, как я стою посреди дюн Ниды

И машу чайке

Так далеко, так далеко…

В голове кружатся мгновения

Они убегают туда, где ты

Миллион роз, словно чувства

Тонут в море облаков

В голове кружатся мгновения

Они убегают туда, где ты

Миллион роз, словно чувства

Тонут в море облаков

Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы прошли 10 и 12 мая.

Украину на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с треком Stefania. В финале рэперы выступили под 12 номером.