В финале Евровидения 2022 выступила представительница Литвы Моника Лю с композицией Sentimentai. Артистка вышла на сцену под 14 номером.
Номер исполнительницы получился довольно простым, но стильным. Моника грациозно двигалась на сцене в длинном блестящем платье с открытой спиной. Несмотря на то, что на сцене ничего кроме самой артистки не было, все пространство она заполнила своей харизмой.
Текст песни Моники Лю — Sentimentai
Tuk tuk tuk
naktį į širdį pasibeldžia
ilgesio pilna
atminimų lydima
dvasia
Tu, tai tu, tai tu
seniai matytas veide
Ko juokies lyg klounas
iš mano spindinčių akių?
Sukasi ratu galvoje momentai
bėga bėga ten, kur ir tu
Milijonas rožių lyg sentimentai
skęsta jūroje debesų
Ah…
Ošia jūra nerami
man ašaros akyse
Viskas — jis nebesugrįš niekada
jis atplaukė juoda puta
Pamenu, kaip stoviu Nidos kopų vidury
Ir žuvėdrai moju
toli, toli…
Sukasi ratu galvoje momentai
bėga bėga ten, kur ir Tu
Milijonas rožių lyg sentimentai
skęsta jūroje debesų
Sukasi ratu galvoje momentai
bėga bėga ten, kur ir Tu
Milijonas rožių lyg sentimentai
Перевод песни Моники Лю — Sentimentai
Тук-тук-тук
Ночью бьется сердце
Полное тоски
В сопровождении воспоминаний
Призрак
Ты, это ты, это ты
Давно забытое твое лицо
Почему ты смеешься как клоун
Мне в мои сияющие глаза?
В голове кружатся мгновения
Они убегают туда, где ты
Миллион роз, словно чувства
Тонут в море облаков
Шумит беспокойное море
В моих глазах слезы
Вот и все, он никогда не вернется назад
Он пришел с черной морской пеной
Я помню, как я стою посреди дюн Ниды
И машу чайке
Так далеко, так далеко…
В голове кружатся мгновения
Они убегают туда, где ты
Миллион роз, словно чувства
Тонут в море облаков
В голове кружатся мгновения
Они убегают туда, где ты
Миллион роз, словно чувства
Тонут в море облаков
Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы прошли 10 и 12 мая.
Украину на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с треком Stefania. В финале рэперы выступили под 12 номером.