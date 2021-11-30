Харьковский кот Степан с каждым днем ​​набирает все больше популярности по всему миру. За его страницами в социальных сетях следят более 700 тыс. пользователей, а фото с бокалом вина собирают миллионы лайков.

Степан – уже пенсионер, его подобрали на улице 13 лет назад котенком. Теперь поклонники со всего мира присылают ему подарки и портреты. Мебельный магазин прислал трон, а количество сообщений в социальных сетях сосчитать просто невозможно.

Недавно Степану заказал рекламу бренд Valentino. Но владелица кота Анна уверяет, что безумных заработков пока нет, поскольку на реквизит тратит больше, чем зарабатывает.

Сидеть, закинув локтик на стол, кот может долго. В Степане каждый может увидеть олицетворение своего кризиса среднего возраста. Уставший от жизни, даже с праздничной иллюминацией и огромными бокалами алкоголя, его, кажется, ничего не радует.

Владелица Степана остается инкогнито. Она принципиально не дает интервью и не показывает лицо, потому что опасается последствий популярности своего кота.

Поклонники Степана бывают слишком настойчивыми: просят селфи, пытаются узнать адрес. Из-за этого Анна даже повесила на окна ролеты, потому что стали узнавать по пейзажам.

О том, что женщина является автором этого профиля, знает только семья и несколько самых близких подруг. Самому Степану на такую безумную популярность, кажется, безразлично.