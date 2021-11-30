Харківський кіт Степан з кожним днем набирає все більше популярності у всьому світі. За його сторінками у соціальних мережах стежать понад 700 тис. користувачів, а фото з бокалом вина збирають мільйони лайків.

Степан – вже пенсіонер, його підібрали на вулиці 13 років тому кошеням. Тепер прихильники з усього світу надсилають йому подарунки та портрети. Меблевий магазин надіслав трон, а кількість повідомлень у соціальних мережах порахувати просто неможливо.

Нещодавно Степанові замовив рекламу бренд Valentino. Але власниця кота Ганна запевняє, що шалених заробітків поки не має, оскільки на реквізит витрачає більше, ніж заробляє.

Сидіти, закинувши ліктик на стіл, кіт може довго. У Степанові кожен може побачити уособлення своєї кризи середнього віку. Втомлений життям, навіть зі святковою ілюмінацією та величезними келихами алкоголю, його, здається, нічого не тішить.

Власниця Степана лишається інкогніто. Вона принципово не дає інтерв’ю та не показує обличчя, бо побоюється наслідків популярності власного кота.

Прихильники Степана бувають надто наполегливими: просять селфі, намагаються дізнатися адресу. Через це Ганна навіть повісила на вікна ролети, бо стали упізнавати за краєвидами.

Про те, що жінка – є авторкою цього профілю, знає лише родина та кілька найближчих подруг. Самому Степанові на таку шалену популярність, здається, байдуже.