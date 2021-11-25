Американская певица Бритни Спирс поделилась в своем Instagram снимком украинского кота-блогера по кличке Степан.

Звезда опубликовала его фото, сделанное около бокала с вином. В кадре Степан сидит, облокотившись краем лапы об стол и смотрит в камеру.

— Если я время от времени пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом, — подписала фото Бритни Спирс.

Публикация певицы собрала более миллиона лайков и 9 тыс. комментариев. Кроме того, некоторые пользователи узнали Степана, отметив, что теперь о нем будут говорить во всем мире.

Бритни Спирс репостнула кота Степана!

Вот это реклама Степану!

Его ждет огромный успех, сама Бритни!

Кот Степан крутой потому что.

Сказать, что я обалдела — ничего не сказать.

У меня челюсть отвисла с утра. Это мировое признание Степану!

Степан мировая звезда.

Котики объединяют мир.

Кот Степан выходит на международный уровень!

Наш Степка самый лучший кот в мире. — Пишут в комментариях Бритни.

В Instagram кота-блогера поклонники также неустанно пишут ему комментарии, выражая свое восхищение и поздравляют с новым уровнем.

Вы тронули сердечко мировой поп-дивы!

Я когда увидела вас у Бритни, не поверила своим глазам.

Бритни Спирс призналась, что неравнодушна к вам. Это успех.

Теперь нужно видео под песню Бритни Спирс! — Пишут пользователи сети.

Хозяйка кота Анна также отреагировала на публикацию Спирс.

– В шоке уже сутки. Какая-то гордость, не знаю… Я на нее подписана. Она утром выложила этот пост. Я открыла Instagram и сразу – она и фото наше, – сказала Анна в комментарии Суспільному.

Также она отметила, что после поста Бритни Спирс за сутки на Степана подписались 13-15 тыс. человек, а в Direct тысяча непрочитанных сообщений на разных языках.

Стоит отдать должное, что еще до того, как попасть на страничку к Бритни Спирс кот-блогер был знаменит. 20 ноября на Instagram-аккаунт Степана было подписано 500 тыс. пользователей, на данный момент — более 626 тыс., а на страничку в TikTok — 965 тыс.

После Бритни посты со Степаном начали выкладывать различные зарубежные паблики с большой аудиторией. Поддержала кота и телеведущая Нового канала Леся Никитюк.

Кот Степан живет в Харькове. Хозяйка Анна подобрала его на улице 13 лет назад еще котенком.

О такой популярности кота девушка и мечтать не могла – идея с видео и фото родились случайно. Однажды Анна принесла пиццу и положила на стол, рядом Степан сел на стул, но еда его совсем не интересовала.

В кадре меняются лишь реквизиты — коктейли, торты, фрукты, пирожные, однако отношение кота к этому всему остается неизменным — ему безразлично.