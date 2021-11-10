В Лондоне состоялась премьера долгожданной ленты Дом Гуччи от режиссера Ридли Скотта. Представить фильм появился весь звездный состав актеров. Среди них – Леди Гага, Адам Драйвер, Сальма Хайек и Джаред Лето.

На красной дорожке они позировали в нарядах от Gucci, только Адам Драйвер предпочел классический костюм от Burberry.

Леди Гага появилась в фиолетовом платье с длинным шлейфом и разрезами. Свой образ она дополнила ботильонами на шнуровке, чулками и ярким макияжем.

Актриса Сальма Хайек выбрала для дефиле на красной дорожке золотое платье и массивные украшения.

А певец Джаред Лето появился на премьере в бирюзовом костюме с кремовой блузкой. Его аутфит дополнил серебристый клатч в форме сердца, а также колье с камнями и перстень.

Напомним, что фильм Дом Гуччи основан на реальных событиях. В центре сюжета – история убийства внука основателя бренда Маурицио Гуччи. Оно произошло в 1995 году и всколыхнуло весь мир.

По сюжету фильма Маурицио убил киллер, нанятый его женой Патрицией Реджани. Ее арестовали и она провела 16 лет в тюрьме за убийство мужа.

В основе сценария лежит книга Сары Гей Форден Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности. В украинских кинотеатрах фильм появится уже 25 ноября.