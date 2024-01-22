22 января украинцы отмечают важный государственный праздник — День Соборности. В эту дату принято поздравлять друг друга, желая единого духа, силы, величия нашей стране и ее гражданам. Знаменитости также не смогли пройти мимо этого дня, а потому оставляют свои пожелания в соцсетях.

Звезды поздравляют Украину с Днем Соборности

Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук отметил, что День Соборности Украины для него всегда был особенным. Он вспомнил, как в 1990 году, вместе с одноклассниками, стоял в живой цепи от Львова до Киева.

— Это об объединении усилий ради большой цели. А еще — об общих ценностях. А ценности, как алмаз. Неистребимые. Вместе к победе! — подчеркнул Святослав.

Сергей Бабкин

Певец Сергей Бабкин подчеркнул, что соборность означает единство, а потому пожелал всем украинцам держаться вместе, ведь тогда никто не сможет нас преодолеть.

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— Когда мы вместе — мы непобедимы, и никакие захватчики нам ничего не могут причинить. Когда мы разделены, когда мы видим врагов в своих, мы становимся слабыми. Помним, враг у нас один и называется он РФ. Давайте будем вместе! С праздником! Слава Украине, — сказал музыкант.

Леся Никитюк

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк обнародовала фото, на котором предстала в традиционной украинской одежде. Образ ее дополнила прическа с живыми цветами.

— С Днем Соборности Украины, — лаконично написала артистка.

Джамала

Исполнительница Джамала поздравила украинцев открыткой, на которой изображены люди, обнимающиеся на фоне сердца в цветах нашего флага. Также артистка прикрепила к графике свою песню с Tayanna, которая называется Моя земля.

Alyosha

Певица Alyosha также не стала оставлять долгих пожеланий. Артистка поделилась открыткой, на которой изображена карта Украины и голубь на ее фоне.

— С Днем Соборности Украины. Победы и мира нашей стране, — написано на картинке.

Ирина Билык

Исполнительница Ирина Билык поделилась поздравлением президента Украины Владимира Зеленского. Также она показала картинку, на которой изображен Акт воссоединения УНР и ЗУНР и Софийская площадь во время провозглашения этой новости.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская также не стала многословить. Артистка поздравила украинцев с Днем соборности открыткой, исполненной в сине-желтых цветах.

Андре Тан

Поздравил украинцев с Днем Соборности и дизайнер Андре Тан.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских обнародовала фрагмент со своего концерта, на котором она поет гимн Украины с флагом в руках. Артистка подчеркнула, что мы сильны тогда, когда держим друг друга за руки, в каком бы уголке мира не находились.

— Есть то, что нас объединяет — все мы украинцы: сильные, несокрушимые, волевые. И я точно знаю, что вместе мы можем сделать невероятное. Но только вместе и никак иначе. Берегите друг друга, и, особенно, наших защитников, которые борются за свободу и целостность нашей страны! С Днем Соборности Украины! Слава героям, — написала под видео Каменских.

К слову, Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Соборности Украины в открытках, СМС и прозе. Отправьте их тем, кому посчитаете нужным.