День Соборности Украины — ежегодный праздник, который отмечают 22 января. Праздник посвящен единству нашей страны и всех ее областей и общин.
Сейчас мы боремся за свободу и независимость, отстаивая все регионы страны без исключения. В мирное время праздник принято отмечать в кругу семьи за пышным столом, напоминая себе о единстве всех украинцев.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Соборности Украины в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и друзей. Теплые слова согреют даже в самые холодные зимние дни.
Поздравления с Днем Соборности Украины в СМС
День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
***
С Днем соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть лишь только процветает
Наша вольная страна.
Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.
***
С Днем соборности поздравить
Всю страну сей час хочу,
С силой, честью, славной волей
Все пусть будет по плечу.
Мира всем и понимания,
Процветания и достатка,
Никогда не ослабеет,
Украинцы, ваша хватка.
***
День соборной Украины
Празднуем сегодня,
Мы все вместе и едины
Всем большим народом.
В этот праздник всем желаю
С близкими встречаться
Только радости без края,
Только море счастья!
***
Единство — великая сила.
Народ твой — надежный оплот.
И как бы история не колесила,
Он стойко по жизни идет
Могучею цепью единой,
И полон высокой гордости.
Сегодня тебя, Украина,
Поздравляю я с Днем соборности!
Открытки с Днем Соборности Украины
Поздравления с Днем Соборности Украины в прозе
Поздравляю с Днем соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
***
Поздравляем жителей Украины с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!
***
Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.
***
Поздравляю с Днем соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
***
22 января мы празднуем День Соборности Украины – день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны присылаем свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и понимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем способствовать развитию и процветанию любимой страны.