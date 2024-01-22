22 січня українці відзначають важливе державне свято – День Соборності. У цю дату необхідно вітати одне одного, бажаючи єдиного духу, сили, величі нашій країні та її громадянам. Знаменитості також не змогли пройти повз цей день, а тому залишають свої побажання в соцмережах.

Зірки вітають Україну з Днем Соборності

Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зазначив, що День Соборності України для нього завжди був особливим. Він пригадав, як у 1990 році разом з однокласниками стояв у живому ланцюзі від Львова до Києва.

– Це про об’єднання зусиль заради великої мети. А ще – про спільні цінності. А цінності, як алмаз. Незламні. Разом до перемоги! – наголосив Святослав.

Сергій Бабкін

Співак Сергій Бабкін зазначив, що соборність означає єдність, а тому побажав усім українцям триматися разом, адже тоді ніхто не зможе нас здолати.

Зараз дивляться

– Коли ми разом, ми непереможні, і ніякі загарбники нам нічого не можуть заподіяти. Коли ми розділені, коли ми бачимо ворогів у своїх, ми стаємо слабкими. Пам’ятаймо, ворог у нас один і називається він РФ. Будьмо разом! Зі святом! Слава Україні, – сказав музикант.

Леся Нікітюк

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк оприлюднила фото, на якому постала в традиційному українському одязі. Образ її доповнила зачіска з живими квітами.

– З Днем Соборності України, – лаконічно написала артистка.

Джамала

Виконавиця Джамала привітала українців листівкою, на якій зображені люди, що обіймаються на тлі серця в кольорах нашого прапора. Також артистка прикріпила до графіки свою пісню з Tayanna, яка називається Моя земля.

Alyosha

Співачка Alyosha також не стала залишати довгих побажань. Артистка поділилася листівкою, на якій зображено мапу України та голуба на її тлі.

– З Днем Соборності України. Перемоги та миру нашій країні, – написано на картинці.

Ірина Білик

Виконавиця Ірина Білик поділилася привітанням президента України Володимира Зеленського. Також вона показала картинку, на якій зображений Акт злуки УНР і ЗУНР та Софійська площа під час проголошення цієї новини.

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська також не була багатослівною. Артистка привітала українців із Днем соборності листівкою, виконаною в синьо-жовтих кольорах.

Андре Тан

Привітав українців із Днем Соборності і дизайнер Андре Тан.

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських оприлюднила фрагмент зі свого концерту, на якому вона співає гімн України з прапором у руках. Артистка наголосила, що ми сильні тоді, коли тримаємо одне одного за руки, хоч би в якому куточку світу перебували.

– Є те, що нас об’єднує – всі ми українці: сильні, незламні, вольові. І я точно знаю, що разом ми можемо зробити неймовірне. Але тільки разом і ніяк інакше. Бережіть одне одного і, особливо, наших захисників, які борються за свободу та цілісність нашої країни! З Днем Соборності України! Слава героям, – написала під відео Каменських.

До слова, Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Соборності України в листівках, СМС і прозі. Надішліть їх тим, кому вважаєте за потрібне.