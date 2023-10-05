Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Рано чи пізно прийде черга кожного: Олексій Гнатковський про готовність йти на війну

5 октября 2023, 13:06
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Олексій Гнатковський

Звезда фильма Довбуш Алексей Гнатковский готов идти защищать страну. Актер рассказал, что стал на воинский учет с первых дней полномасштабного вторжения.

— Мы всем театром пришли. Я понимаю, что каждый мужчина должен — рано или поздно придет очередь каждого. Поэтому надо быть готовым к этому, надо понимать это, — отметил Гнатковский в разговоре с Алиной Доротюк.

Артист признался, что ему очень не нравится слышать словосочетания вроде культурный, информационный или экономический фронт. Ведь все это — тыл, подчеркнул Алексей Гнатковский.

— Покажите мне хоть одного раненого на культурном фронте, — задался вопросом актер.

Задача каждого украинца в тылу — быть достойным тех, кто находится на передовой, считает Гнатковский. Поэтому каждый день надо делать что-то для фронта, отметил артист. По мнению актера, даже переход на украинский язык в быту станет борьбой против российского контекста и образа мышления.

Сейчас смотрят

Также Алексей Гнатковский рассказал, что с 2015 года занимается ребилитацией для военных, помогая с восстановлением участникам боевых действий.

Читайте также:
ДовбушБольше чем просто кино, это история о нашей борьбе: рецензия на фильм Довбуш

Фото: Алексей Гнатковский

Источник
Аліна Доротюк
Теги
Война в Украине Алексей Гнатковский Фильм Довбуш
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь