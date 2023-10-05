Звезда фильма Довбуш Алексей Гнатковский готов идти защищать страну. Актер рассказал, что стал на воинский учет с первых дней полномасштабного вторжения.

— Мы всем театром пришли. Я понимаю, что каждый мужчина должен — рано или поздно придет очередь каждого. Поэтому надо быть готовым к этому, надо понимать это, — отметил Гнатковский в разговоре с Алиной Доротюк.

Артист признался, что ему очень не нравится слышать словосочетания вроде культурный, информационный или экономический фронт. Ведь все это — тыл, подчеркнул Алексей Гнатковский.

— Покажите мне хоть одного раненого на культурном фронте, — задался вопросом актер.

Задача каждого украинца в тылу — быть достойным тех, кто находится на передовой, считает Гнатковский. Поэтому каждый день надо делать что-то для фронта, отметил артист. По мнению актера, даже переход на украинский язык в быту станет борьбой против российского контекста и образа мышления.

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Также Алексей Гнатковский рассказал, что с 2015 года занимается ребилитацией для военных, помогая с восстановлением участникам боевых действий.

Фото: Алексей Гнатковский