Зірка фільму Довбуш Олексій Гнатковський готовий йти боронити країну. Актор розповів, що став на військовий облік з перших днів повномасштабного вторгнення.

– Ми всім театром прийшли. Я розумію, що кожен чоловік повинен – рано чи пізно прийде черга кожного. Тому треба бути готовим до цього, треба розуміти це, – зазначив Гнатковський в розмові з Аліною Доротюк.

Артист зізнався, що йому дуже не подобається чути словосполучення на кшталт культурний, інформаційний чи економичний фронт. Адже все це – тил, підкреслив Олексій Гнатковський.

– Покажіть мені хоч одного пораненого на культурному фронті, – задався питанням актор.

Завдання кожного українця в тилу – бути гідним тих, хто перебуває на передовій, вважає Гнатковський. Тому щодня треба робити щось для фронту, зазначив артист. На думку актора, навіть перехід на українську мову в побуті стане боротьбою проти російського контексту та образу мислення.

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Також Олексій Гнатковський розповів, що з 2015 року займається ребілітацією для військових, допомагаючи з відновленням учасникам бойвих дій.

Фото: Олексій Гнатковський