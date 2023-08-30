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Попрощалась с блондом: Леся Никитюк изменила имидж

30 августа 2023, 12:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Леся Никитюк
Источник: Леся Нікітюк

Ведущая Нового канала Леся Никитюк изменила имидж. Она решила поэкспериментировать с цветом волос, отказавшись от привычного блонда.

Так, в Instagram Леся обнародовала видео с новым цветом шевелюры. Теперь она стала брюнеткой, но от блонда полностью не отказалась, оставив спереди белые пряди.

— Попрощалась с блондом. Как вам? — поинтересовалась у подписчиков Никитюк.

Поклонники оценили преображение ведущей, отметив, что ей к лицу новый цвет волос. Однако некоторые все же сказали, что привыкли, когда Леся блондинка.

  • Красотка!
  • Почему не звучит воздушная тревога? Здесь такая ракета!
  • Как тебе красиво.
  • Тебе очень идет.
  • Попрощалась, но не совсем.
  • Эффектно.
  • Необычно, кажется, что было лучше.
  • Красотка, но блонд был лучше, верните.
  • Блонд лучше, честно, — такие комментарии можно увидеть под видео Никитюк.
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