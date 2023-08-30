Ведущая Нового канала Леся Никитюк изменила имидж. Она решила поэкспериментировать с цветом волос, отказавшись от привычного блонда.

Так, в Instagram Леся обнародовала видео с новым цветом шевелюры. Теперь она стала брюнеткой, но от блонда полностью не отказалась, оставив спереди белые пряди.

— Попрощалась с блондом. Как вам? — поинтересовалась у подписчиков Никитюк.

Поклонники оценили преображение ведущей, отметив, что ей к лицу новый цвет волос. Однако некоторые все же сказали, что привыкли, когда Леся блондинка.