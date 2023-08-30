Ведущая Нового канала Леся Никитюк изменила имидж. Она решила поэкспериментировать с цветом волос, отказавшись от привычного блонда.
Так, в Instagram Леся обнародовала видео с новым цветом шевелюры. Теперь она стала брюнеткой, но от блонда полностью не отказалась, оставив спереди белые пряди.
— Попрощалась с блондом. Как вам? — поинтересовалась у подписчиков Никитюк.
Поклонники оценили преображение ведущей, отметив, что ей к лицу новый цвет волос. Однако некоторые все же сказали, что привыкли, когда Леся блондинка.
- Красотка!
- Почему не звучит воздушная тревога? Здесь такая ракета!
- Как тебе красиво.
- Тебе очень идет.
- Попрощалась, но не совсем.
- Эффектно.
- Необычно, кажется, что было лучше.
- Красотка, но блонд был лучше, верните.
- Блонд лучше, честно, — такие комментарии можно увидеть под видео Никитюк.