Украинский певец и композитор Дмитрий Шуров, известный под творческим псевдонимом Pianoбой, перечислил 100 тысяч гривен на нужды Вооруженных Cил Украины.

В своем Facebook он показал скрин перевода и отметил, что эта сумма – не первая и не последняя поддержка армии на этой неделе.

– Обычно нашей зоной благотворительности были здоровье детей, социальные и правозащитные инициативы. Последние два года финансово истощили музыкальную сферу, мы боролись за музыку самостоятельно, как могли. Но сейчас, когда горят школы и детсады, когда вся страна живет и выживает сегодняшним днем, все ресурсы, финансовые и информационные должны идти в одном направлении — постоянная поддержка армии, терробороны и волонтерского движения.

Верим в наши ВСУ, верим в нашего президента, верим в каждого украинца. И верим в наших партнеров в цивилизованном мире, которые могут спасти тысячи жизней мирных европейцев в Украине, закрыв наше небо, – добавил Шуров.

Восьмой день в Украине идет война, развязанная российским президентом Владимиром Путиным. Украинские защитники дают агрессору достойный отпор.

Многим звездам шоу-бизнеса пришлось взять в руки оружие, чтобы защищать родную страну.