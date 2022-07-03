Журналистка и ведущая Рамина Эсхакзай вернулась в Украину. Девушка столкнулась со сложностями, прежде чем попасть в родную страну.

Вместе с мамой и собаками ведущую не пропустили на границе с Венгрией из-за отсутствия техпаспорта, а документ в Дії принимать отказались, поэтому им пришлось ехать в Румынию.

— Где-то в час ночи мы доехали до венгерско-румынской границы. Была большая очередь — машин 30 перед нами. Через два часа мы подъехали к первому окошку. Там сидел мужчина, типаж полный добряк, едва говоривший на английском. Я сказала, что у меня нет техпаспорта. Только перевод через Дію, — рассказала Эсхакзай.

Пройдя нужные пункты и переночевав в гостинице, утром они выехали на границу Румыния — Украина.

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— На меня никто не орал. Разговаривали спокойно. Как надо разговаривать с людьми… Дальше были украинские пограничники. Молодые ребята, женщина и мужчина 40-50 лет. Все спрашивали о техпаспорте, я показала Дію. Последний мужчина сказал с улыбкой: Так это вас не пустили модяры? Я сказала, что да, — поделилась Рамина.

Высказалась ведущая и по поводу поведения венгров, отметив, что те, кому предоставлена ​​власть, должны вести себя лучше, чем люди без власти.

— В России себя ведут на границе так же, как вчера со мной вели себя венгры. Не самый лучший пример для подражания. Я не говорю, что все венгры быдловаты. Везде есть нормальные люди. Но пример премьера Венгрии, пограничников и мужчины на ресепшен в Будапеште, который хотел содрать с нас €60 за проживание собак, говорят о том, что они не понимают, что такое сочувствие. Что такое, когда твоего соседа бомбят, а ты делаешь вид, что не понимаешь человеческого языка, языка эмпатии, — подытожила Рамина.

Эсхакзай выезжала из Украины с помощью техпаспорта в Дії. Ранее журналистка рассказывала, что ее пропустили без проблем. Отметим, что у Рамины есть вид на жительство в Австрии.

Фото: Рамина Эсхакзай