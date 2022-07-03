Журналістка та ведуча Раміна Есхакзай повернулася до України. Дівчина зіштовхнулася зі складнощами, перш ніж потрапити до рідної країни.

Разом із мамою та собаками ведучу не пропустили на кордоні з Угорщиною через відсутність техпаспорту, а документ у Дії приймати відмовилися, тому їм довелося їхати до Румунії.

– Десь о першій ночі ми доїхали до угорсько-румунського кордону. Була велика черга – машин 30 перед нами. За дві години ми під’їхали до першого віконця. Там сидів чоловік, типаж повний добряк, що ледве говорив англійською. Я сказала, що в мене немає техпаспорта. Тільки переклад через Дію, – розповіла Есхакзай.

Пройшовши потрібні пункти та переночувавши в готелі, вранці вони виїхали на кордон Румунія – Україна.

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– На мене ніхто не кричав. Розмовляли спокійно. Як треба розмовляти з людьми… Далі були українські прикордонники. Молоді хлопці, жінка та чоловік 40-50 років. Усі питали про техпаспорт, я показала Дію. Останній чоловік запитав із усмішкою: То це вас не пустили модяри? Я сказала, що так, – поділилася Раміна.

Висловилася ведуча і з приводу поведінки угорців, зазначивши, що ті, кому надано владу, повинні поводитися краще, ніж люди без влади.

– У Росії поводяться на кордоні так само, як учора зі мною поводилися угорці. Не найкращий приклад для наслідування. Я не кажу, що всі угорці бидлуваті. Всюди є нормальні люди. Але приклад прем’єра Угорщини, прикордонників та чоловіка на ресепшен у Будапешті, який хотів здерти з нас €60 за проживання собак, говорять про те, що вони не розуміють, що таке співчуття. Що таке, коли твого сусіда бомблять, а ти вдаєш, що не розумієш людської мови, мови емпатії, – підсумувала Раміна.

Есхакзай виїжджала з України за допомогою техпаспорту в Дії. Раніше журналістка розповідала, що її пропустили без проблем. Зазначимо, що Раміна має дозвіл на проживання в Австрії.

Фото: Раміна Есхакзай