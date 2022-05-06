Картину Квіти виросли коло четвертого блока украинской художницы Марии Примаченко продали на благотворительном аукционе за $500 тыс. Вырученные средства пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.

Аукцион проводил Благотворительный Фонд Сергея Притулы вместе с аукционным домом Дукат.

– Украинское искусство также за ВСУ. И украинское искусство должно стоить дорого, – заверил Притула.

Начальная ставка в течение торгов была поднята в 100 раз. Стартовая цена лота – $5 тыс.

Аукцион продлился с 29 апреля по 5 мая. Еще с открытия стоимость картины начала расти до десятка тысяч долларов. Это историческое событие для украинского искусства и украинского арт-рынка в целом.

Всего в торгах зарегистрировалось 44 участника, была сделана 51 ставка. Победителем стал участник с номером 35 – это украинец, живущий за границей.

— Полмиллиона долларов – это 2-3 комплекса БПЛА, которые будут летать в интересах артиллерийских бригад и палить врага пачками. Или 25-40 унифицированных машин Дефендеров, на которых будут ездить наши военные и палить врага, — рассказал волонтер, координатор Фонда Приюты Роман Синицын.

Картину из семейной коллекции передал волонтер-водитель Фонда Сергея Притулы, а в мирной жизни коллекционер Игорь Понамарчук вместе с женой, историком искусства Дарьей Добриян.

Именно эту картину выбрали для продажи из-за символического названия и связи с событиями наступления российского войска на Киев в начале полномасштабной войны. Русские рыли окопы в радиоактивном рыжем лесу, разбомбили музей с картинами Примаченко в Иванкове Киевской области.

Семья Марии Примаченко поддержала благотворительный аукцион и отказалась от роялти по продаже картины в пользу ВСУ.