В театре Долби в Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония Американской киноакадемии Оскар 2023. Ведущий церемонии – телеведущий Джимми Киммел.

Больше всего номинаций получила лента Все везде и сразу режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта. Их у картины — 11. По девять номинаций у На Западном фронте без перемен и Банши Инишерина (Мартин Макдонах).

Также в этом году в прямой эфир вернули объявление победителей во всех 23 категориях, в отличие от прошлогодней церемонии, когда победители в восьми категориях были названы еще до ее начала.

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Список победителей Оскар 2023

Лучший мультфильм: Пиноккио Гильермо дель Торо;

Лучший актер второго плана: Джонатан Ке Кван (Все везде и сразу);

Лучшая актриса второго плана: Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу);

Лучший документальный фильм: Навальный;

Лучшая операторская работа: Джеймс Френд (На Западном фронте без перемен);